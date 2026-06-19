Москва19 июнВести.В Брянке Луганской Народной Республики возбуждено уголовное дело после отравления двух местных жителей алкоголем. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.
Мужчины купили алкогольную продукцию, которая была изготовлена кустарным способом. После ее распития они умерли, их тела были найдены в частном домовладении.
В Брянке в связи с гибелью двух мужчин возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожностинаписано в сообщении СК
В настоящее время ведется поиск человека, который продал мужчинам бутылку с алкоголем сомнительного качества. Фиксируются доказательства, необходимые для установления полной картины произошедшего.