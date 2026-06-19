В ЛНР возбуждено дело после смертельного отравления мужчин алкоголем

Два жителя ЛНР умерли после отравления алкоголем, возбуждено дело В ЛНР возбуждено дело после смертельного отравления мужчин алкоголем

Москва19 июн Вести.В Брянке Луганской Народной Республики возбуждено уголовное дело после отравления двух местных жителей алкоголем. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

Мужчины купили алкогольную продукцию, которая была изготовлена кустарным способом. После ее распития они умерли, их тела были найдены в частном домовладении.

В Брянке в связи с гибелью двух мужчин возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности написано в сообщении СК

В настоящее время ведется поиск человека, который продал мужчинам бутылку с алкоголем сомнительного качества. Фиксируются доказательства, необходимые для установления полной картины произошедшего.