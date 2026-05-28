Мужчина не добежал до туалета и парализовал работу аэропорта в Британии

Москва28 мая Вести.В Великобритании пассажир обмочился в аэропорту, из-за чего его не пустили на рейс, а он устроил протест, который парализовал работу воздушной гавани. Информацию об этом опубликовало издание PYOK.

Инцидент произошел в международном аэропорту Манчестера. Мужчина в возрасте около 40 лет, которого в материале называют "Джек из Уэйкфилда", должен был вылететь на Ямайку. Однако он обмочился, и его не пустили на рейс.

Мужчина разозлился и решил прибегнуть к необычному способу вернуть деньги за билет. Джек покинул здание терминала и поднялся на мост, где устроил протест. В результате зоны высадки и посадки в терминале были закрыты, что привело к задержкам в расписании рейсов. У терминала образовалась пробка.

При неожиданном повороте событий руководство аэропорта, отчаянно пытавшееся прекратить протест и возобновить работу терминала, принесло Джеку всю сумму в 3000 фунтов стерлингов (свыше 287 тысяч рублей. - Прим. ред.) наличными, пытаясь таким образом отвлечь его от края моста говорится в материале

При этом Джек успел записать скандал на видео и выложить в соцсети.

Спустя два часа после начала акции он был задержан полицией.