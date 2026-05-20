Москва20 маяВести.В Москве Таганский суд привлек к административной ответственности жителя Москвы Висаму Али Бардвила за неповиновение законному требованию полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
Как установил суд, вечером 14 мая в аэропорту Шереметьево Бардвил отказался показать сотрудникам полиции документы, удостоверяющие личность. Кроме того, мужчина попытался скрыться.
В ходе доставления в служебный автотранспорт оказал активное сопротивление полицейскимговорится в сообщении
Суд назначил Бардвилу наказание в виде административного ареста на срок 15 суток.