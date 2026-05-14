Опоздавший на рейс выбежал на взлетное поле в Тюмени, надеясь остановить самолет

Москва14 мая Вести.Выбежавший на взлетное поле в Тюмени мужчина оштрафован на 3 тысячи рублей, передает ТАСС со ссылкой на транспортную полицию Урала.

Местный житель 1985 года рождения в нарушение требований транспортной безопасности самовольно покинул здание аэропорта и направился в сторону готовившегося ко взлету судна сообщением Тюмень – Норильск.

Свой поступок он объяснил нежеланием опоздать на рейс.

В надежде остановить самолет, который на его глазах собирался улететь без него, отчаянный мужчина и выбежал на перрон аэродрома говорится в сообщении

Сотрудники линейного отдела полиции в тюменском аэропорту Рощино привлекли нарушителя к административной ответственности, выписав ему штраф в размере 3 тысяч рублей.