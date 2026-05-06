Москва6 мая Вести.Сотрудник Секретной службы США 33-летний Джон Спиллман задержан в Майами и отстранен за то, что он, как утверждается, мастурбировал при гостях отеля. Об этом пишет The New York Post.

По информации издания, обратившиеся в полицию постояльцы отеля сообщили, что Спиллман сначала пошел за ними до их номера, затем гости заметили его, занимающимся самоудовлетворением, без штанов у своей двери и вызвали охрану. Прибывшие на место сотрудники службы безопасности обнаружили Спилмана в том же состоянии.

Как отмечается в материале, Спиллман находился в Майами для обеспечения безопасности президента США Дональда Трампа на гонках PGA Cadillac Championship. В момент инцидента нарушитель находился не на службе, его отстранили от работы до окончания расследования и решения суда.

Глава Секретной службы США Ричард Маколей назвал такое поведение неприемлемым и противоречащим профессионализму сотрудников ведомства.