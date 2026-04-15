Москва15 апр Вести.Полиция Лос-Анджелеса задержала мужчину в бронежилете недалеко от гольф-клуба президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, задержанным оказался житель города Глендейл (штат Калифорния) Шон Штайнер. Его заметили в районе Ранчо-Палос-Вердес, неподалеку от Trump National Golf Club Los Angeles, когда он бегал по проезжей части в бронежилете и с оружием.

Как уточняет издание, при мужчине обнаружили заряженную короткоствольную винтовку, раскрашенную в зеленый и фиолетовый цвета, а также заряженный револьвер. На оружии были надписи "Чего такой серьезный?" и "Давай-ка нарисуем тебе улыбку!", отсылающие к образу Джокера из фильма "Темный рыцарь".

После задержания Штайнер признался, что незадолго до этого стрелял в воздух, объяснив это желанием "выплеснуть злость". В отношении него выдвинуты обвинения по нескольким тяжким статьям, связанным с незаконным оборотом огнестрельного оружия.

В феврале американская секретная служба ликвидировала вооруженного мужчину, который планировал попасть на территорию резиденции Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Молодого человека примерно 20 лет обнаружили у северных ворот поместья с пистолетом и канистрами. Злоумышленник был застрелен на месте.

На Трампа уже покушались дважды. Первое покушение произошло в июле 2024 года в Пенсильвании во время предвыборного митинга – тогда он был ранен в ухо. В результате инцидента два человека получили ранения, один зритель погиб. Вторая попытка была предпринята в сентябре того же года возле гольф-клуба Трампа во Флориде.