Девять рейсов на прилет задерживаются в аэропорту Новосибирска В аэропорту Новосибирска задерживается прибытие девяти рейсов

Москва15 авг Вести.В аэропорту Новосибирска на прилет задерживаются девять рейсов авиакомпаний "Смартавиа", "Победа", "Россия" и "Сибирь", отменен один рейс авиакомпании "Якутия", сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Сегодня в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина задерживается прибытие 9 рейсов авиакомпаний "Смартавиа", "Победа", "Россия" и "Сибирь" из Хабаровска, Владивостока, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Благовещенска. Отменен рейс авиакомпании "Якутия" R3 9925 Новосибирск – Эльга уточнили в надзорном ведомстве

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.