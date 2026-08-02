Москва2 авг Вести.Житель поселка Усть-Карск избил сожительницу настолько сильно, что женщине понадобилась транспортировка санавиацией, расходы на которую транспортный прокурор пытается взыскать с мужчины, сообщил Объединенный пресс-центр судов Забайкальского края в мессенджере МАХ.

Фигурант нанес сожительнице тупые травмы живота с разрывом поджелудочной железы и развитием перитонита, из-за чего ей понадобилась срочная транспортировка в Читу. Мужчину ранее осудили за совершение этого преступления по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Затраты центра медицины катастроф на транспортировку пациентки составили 930 тысяч рублей. Транспортный прокурор, действуя в интересах медучреждения, требует взыскать расходы с осужденного написали в пресс-центре

При этом подсудимый и потерпевшая, которые за время судебных разбирательств успели пожениться, заявили, что не намерены оплачивать расходы, поскольку авиацию они не вызывали. По их мнению, компенсировать затраты должен тот, кто инициировал эвакуацию.

Рассмотрение дела продолжается.