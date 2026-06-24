Москва24 июн Вести.Уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено в отношении жителя Биробиджанского района, избившего собутыльника, из-за чего тот попал в медицинское учреждение, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть через систему экстренного вызова 112. 56-летний житель села Красный Восток заявил, что его сильно избили.

Инцидент разгорелся дома у знакомой потерпевшего. Компания распивала спиртные напитки, когда между двумя гостями произошел конфликт, переросший в драку. Злоумышленник нанес своему оппоненту несколько ударов кулаком по голове и в грудь. Мужчина с множественными травмами госпитализирован в медицинское учреждение отметили в пресс-службе

Полицейские по горячим следам задержали 45-летнего неоднократно судимого мужчину, который признался в содеянном и раскаялся.

Расследование продолжается.