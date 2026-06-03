В ЕАО во время застолья на даче гость избил монтировкой другого гостя Полицейские ЕАО задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью

Москва3 июн Вести.Сотрудники полиции Смидовичского района оперативно задержали подозреваемого в избиении монтировкой гостя на даче во время застолья, сообщается в MAX-канале МВД Еврейской автономной области.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от медработника о том, что в больницу с телесными повреждениями госпитализирован 36-летний житель Хабаровска. Предварительно установлено, что потерпевший накануне приехал в село Даниловка в гости на дачу. Подвыпивший гость во время ссоры ударил хозяина дачи кулаком по лицу. Другой гость схватил металлическую монтировку и ударил по голове, по ноге пострадавшего. Мужчину госпитализировали.

Полицейские оперативно задержали 39-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью отмечается в сообщении

Фигурант помещен в изолятор временного содержания.