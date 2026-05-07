В Кузбассе пенсионер ранил товарища в лицо, использовав мачете

Житель Кузбасса вонзил в лицо своего товарища мачете В Кузбассе пенсионер ранил товарища в лицо, использовав мачете

Москва7 мая Вести.В селе Тарасово Кемеровского области 66-летний мужчина нанес удар мачете в лицо своего товарища. Об этом сообщает Следственный комитет Кузбасса.

Инцидент произошел 24 апреля 2026 года.

По версии следствия, в ходе конфликта со своим знакомым нанес ему клинком мачете один удар в лицо говорится в канале регионального СК в MAX

Получивший ранение мужчина был госпитализирован. В медицинском учреждении ему оказывается необходимая помощь.

Нанесший удар мужчина задержан. Решается вопрос с избранием ему меры пресечения в виде заключения под стражу.