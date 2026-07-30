Житель Елизово пойдет под суд за дебош и нанесение побоев на собрании дачников

Камчадал предстанет перед судом за дебош на собрании дачников Житель Елизово пойдет под суд за дебош и нанесение побоев на собрании дачников

Москва30 июл Вести.Житель Елизово 54 лет предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в июне 2025 года на собрании собственников дачных участков. Во время обсуждения хозяйственной деятельности товарищества фигурант перебивал других участников, кричал и ругался.

Было принято решение об удалении его с мероприятия. На общее решение он не реагировал, продолжил вести себя вызывающе и грубо. Дачники пытались успокоить его, но в ответ получили угрозы и побои. Один из участников собрания, согласно судебно-медицинской экспертизе, получил телесные повреждения, квалифицированные как причинившие легкий вред здоровью написали в надзорном ведомстве

Обвиняемый вину не признал. Дело направлено в Елизовский районный для рассмотрения по существу.