Москва30 июлВести.Житель Елизово 54 лет предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в июне 2025 года на собрании собственников дачных участков. Во время обсуждения хозяйственной деятельности товарищества фигурант перебивал других участников, кричал и ругался.
Было принято решение об удалении его с мероприятия. На общее решение он не реагировал, продолжил вести себя вызывающе и грубо. Дачники пытались успокоить его, но в ответ получили угрозы и побои. Один из участников собрания, согласно судебно-медицинской экспертизе, получил телесные повреждения, квалифицированные как причинившие легкий вред здоровьюнаписали в надзорном ведомстве
Обвиняемый вину не признал. Дело направлено в Елизовский районный для рассмотрения по существу.