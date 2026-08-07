СК: пьяный камчадал ударил в лицо полицейского, прибывшего по сообщению о драке

Житель Камчатки подозревается в применении насилия в отношении полицейского СК: пьяный камчадал ударил в лицо полицейского, прибывшего по сообщению о драке

Москва7 авг Вести.Житель Елизово 36 лет подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

По версии следствия, вечером 28 июля 2026 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в жилом вагончике на территории Елизовского района, желая воспрепятствовать законным действиям представителя власти, прибывшего для проверки сообщения о драке, нанес полицейскому удар рукой в область лица. Противоправные действия фигуранта были пресечены на месте отметили в пресс-службе

Мужчина дал признательные показания. Ведется следствие.