Москва17 июлВести.Полиция города Юности задержала 64-летнего местного жителя, ранее судимого за угрозу убийством, по подозрению в разбое, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил, что продавец обсчитала его при покупке.
Вместо того чтобы разобраться мирно, мужчина вернулся в магазин с кухонным ножом. Угрожая сотруднице, он забрал из кассы 5 тысяч рублей и скрылсянаписали в пресс-службе
Оперативники быстро установили и задержали нападавшего прямо у него дома. Деньги вернули, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о разбое.
На время следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.