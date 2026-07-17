Полиция Хабаровского края задержала подозреваемого в разбое Ранее судимый житель Хабаровского края задержан за угрозу ножом продавщице

Москва17 июл Вести.Полиция города Юности задержала 64-летнего местного жителя, ранее судимого за угрозу убийством, по подозрению в разбое, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил, что продавец обсчитала его при покупке.

Вместо того чтобы разобраться мирно, мужчина вернулся в магазин с кухонным ножом. Угрожая сотруднице, он забрал из кассы 5 тысяч рублей и скрылся написали в пресс-службе

Оперативники быстро установили и задержали нападавшего прямо у него дома. Деньги вернули, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о разбое.

На время следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.