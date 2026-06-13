В Заинске рассказали, как в деле об избиении девушки замешана мать нападавшего

Мать мужчины, жестоко избившего сожительницу в Заинске, уже "отмазывала" сына В Заинске рассказали, как в деле об избиении девушки замешана мать нападавшего

Москва13 июн Вести.Мать мужчины, который жестоко избил свою возлюбленную в Заинске, уже "отмазывала" сына при совершении преступлений. Об этом рассказала местный журналист Елена Трофимова в интервью ИС "Вести".

Согласно кадрам, опубликованным с камеры домофона, 4 июня Марат Муллабаев выволок девушку из подъезда за одежду, швырнул на асфальт и начал жестоко избивать потерпевшую, которая находилась без сознания, ногами, руками и металлической урной по голове и телу, а также об землю.

Местные журналисты рассказали, что вскоре после публикации видео с избиением к ним обратилась мать задержанного Светлана и, угрожая, потребовала удалить запись. По словам журналистки Елены Трофимовой, мать Марата Муллабаева не раз вытаскивала сына из разных передряг. В прошлом его уже судили за незаконное проникновение в жилище и умышленное повреждение чужого имущества. А еще он якобы избивал и предыдущих своих сожительниц.

Появилась такая информация, что она [Светлана Муллабаева] занесла ровно 950 тысяч. Я не знаю, насколько это правда. И потом приходила неоднократно каждый день к потерпевшей, она почему-то имела свободный доступ в палату в ней рассказала Трофимова

В отношении Марата Муллабаева возбуждено четыре уголовных дела: умышленное причинение вреда здоровью, оскорбление представителя власти, применение насилия в отношении представителя власти и угроза убийством. На судебном заседании потерпевшая Диана попросила строго не наказывать сожителя. По версии следствия, девушка может находиться под давлением.