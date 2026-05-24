Второе уголовное дело завели против мужчины, избившего дочь в лифте в Балашихе

Против мужчины, избившего дочь в лифте в Балашихе, возбуждено еще одно дело Второе уголовное дело завели против мужчины, избившего дочь в лифте в Балашихе

Москва24 мая Вести.В отношении жителя подмосковной Балашихи, избившего свою дочь в лифте, возбуждено второе уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении жителя Балашихи, избившего свою дочь в лифте, мои подмосковные коллеги возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ. Семья поставлена на профилактический учет в полиции написала Волк в своем Telegram-канале

Ранее ГСУ СК России по Московской области сообщил о возбуждении дела по статье об истязании.

О случившемся стало известно благодаря записи с камеры видеонаблюдения, которая распространилась в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина и ребенок заходят в кабину, когда двери закрываются, он несколько раз бьет девочку по голове.

О расследовании будет доложено председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.