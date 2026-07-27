В отношении Бари Алибасова-младшего составили протокол за избиение жены В отношении Бари Алибасова-младшего составили протокол за избиение десятой жены

Москва27 июл Вести.В отношении предпринимателя Бари Алибасова-младшего составили административный протокол за избиение его десятой жены — Арины Алибасовой. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела.

Как стало известно, в конце января пострадавшая поступила в медицинское учреждение с сотрясением мозга, ссадинами и ушибами. Согласно документам, мужчина толкал ее об стены, бил по лицу и заламывал руки. Побои позднее подтвердила экспертиза. Арина Алибасова также заявляла, что ей отказали в возбуждении уголовного дела по данному факту из-за несвоевременной подачи документов.

По словам женщины, после происшествия Алибасов-младший отобрал у нее ребенка и увез дочь из Нижнего Новгорода в московскую квартиру своего отца, куда она не могла попасть. Затем запустил бракоразводный процесс.

Уточняется, что до этого случая Алибасов-младший не привлекался к административной ответственности.

В разговоре с РЕН ТВ правозащитник Иван Мельников допустил, что предприниматель может незаконно отобрать у жены дочь Эмму и вывезти ее за рубеж.

В июле суд позволил дочери жить вместе с мамой до вступления в силу решения по спору о ребенке. При этом Арина отмечала, что даже после этого бывший муж не дает ей увидеть Эмму. До этого суд отказался принимать иск о разводе супругов из-за малолетнего возраста девочки сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЕН ТВ

В начале марта Алибасов-младший также не пустил жену на день рождения дочери и вытолкнул ее в подъезд при попытке поздравить девочку. Позднее он опровергал рукоприкладство, обвинял женщину в употреблении психоактивных веществ и заявил, что ее состояние якобы угрожает здоровью ребенка.

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