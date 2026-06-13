В СК считают, что жертва избиения в Заинске находится под давлением В СК объяснили, почему жительница Заинска простила избившего ее возлюбленного

Москва13 июн Вести.Следователи в Заинске считают, что девушка, которую жестоко избил возлюбленный, находится под давлением, поэтому на суде попросила не наказывать его строго. Об этом рассказал руководитель Заинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по республике Татарстан Ильназ Ахметзянов в интервью ИС "Вести".

Согласно кадрам, опубликованным с камеры домофона, 4 июня Марат Муллабаев выволок девушку из подъезда за одежду, швырнул на асфальт и начал жестоко избивать потерпевшую, которая находилась без сознания, ногами, руками и металлической урной по голове и телу, а также бил о землю.

На крики очевидцев, которые пытались остановить происходящее, мужчина стал им угрожать, как и своей девушке. Издевательства длились несколько минут, пока не приехали полиция и скорая. Правоохранители задержали агрессора.

На заседание по избрании меры пресечения пришла и потерпевшая. Девушку уже выписали из больницы, но на теле все еще видны последствия жуткого избиения – синяки и царапины. На лице – медицинская маска, глаза скрывают солнцезащитные очки. Вероятно, такая конспирация – попытка скрыть следы от ударов. Слова потерпевшей шокировали участников процесса, она попросила не наказывать ее обидчика строго.

Мы считаем, что на потерпевшую все-таки оказывается какое-то давление со стороны, может быть, знакомых, родственников, близких родственников подозреваемого. В связи с этим мы обратились с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. И оно было удовлетворено отметил следователь

В отношении Марата Муллабаева возбуждено четыре уголовных дела: умышленное причинение вреда здоровью, оскорбление представителя власти, применение насилия в отношении представителя власти и угроза убийством. Расследование находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.