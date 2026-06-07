В отношении мужчины, жестоко избившего девушку в Татарстане, возбуждено 4-е дело

В отношении мужчины, жестоко избившего девушку в Заинске, возбуждено 4-е дело В отношении мужчины, жестоко избившего девушку в Татарстане, возбуждено 4-е дело

Москва7 июн Вести.В отношении мужчины, жестоко избившего возлюбленную в Заинске, возбуждено четвертое уголовное дело. Об этом сообщила прокуратура Республики Татарстан.

Ранее в отношении агрессора были возбуждены 3 дела по п. "з" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По требованию Заинской городской прокуратуры полиция также возбудила дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)… Ход расследования — на контроле городской прокуратуры говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Согласно кадрам, опубликованным с камеры домофона, 4 июня неадекват выволок девушку из подъезда за одежду, швырнул на асфальт и начал жестоко избивать потерпевшую, которая находилась без сознания, ногами, руками и металлической урной по голове и телу, а также об землю.

На крики очевидцев, которые пытались остановить происходящее, мужчина стал им угрожать, как и своей девушке. Издевательства длились несколько минут, пока не приехали полиция и скорая. Правоохранители задержали агрессора.

Пострадавшую доставили в медучреждение с многочисленными травмами. О ее состоянии не уточняется.