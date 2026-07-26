Москва26 июлВести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения женщины в Москве, сообщает ведомство в мессенджере MAX.
По информации СМИ, в подъезде жилого дома в столице мужчина избил свою пожилую мать. Женщине потребовалась госпитализация
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствахотмечается в публикации
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.