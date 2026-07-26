Глава СК потребовал доложить по делу об избиении москвичом своей пожилой матери

Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении пожилой москвички ее сыном Глава СК потребовал доложить по делу об избиении москвичом своей пожилой матери

Москва26 июл Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения женщины в Москве, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

По информации СМИ, в подъезде жилого дома в столице мужчина избил свою пожилую мать. Женщине потребовалась госпитализация

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах отмечается в публикации

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.