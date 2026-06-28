Москва28 июнВести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганства в Москве, сообщает ведомство в мессенджере MAX.
Информация о драке между мужчинами в столице появилась в социальных медиа. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Глава СК России поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д.Е. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствахговорится в публикации
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.