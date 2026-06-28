Глава СК ждет доклада по уголовному делу о хулиганстве в Москве

Бастрыкин затребовал доклад по делу о хулиганстве в Москве Глава СК ждет доклада по уголовному делу о хулиганстве в Москве

Москва28 июн Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганства в Москве, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

Информация о драке между мужчинами в столице появилась в социальных медиа. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Глава СК России поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д.Е. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в публикации

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.