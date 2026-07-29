Врачи спасли пациента, носившего 15 лет инородный предмет в половом органе Хирурги извлекли из полового органа мужчины шар из оргстекла

Москва29 июл Вести.В Москве к врачам обратился мужчина, который 15 лет носил в половом органе два шарика из оргстекла, сообщает MK.RU.

Ранее пациент, уроженец Башкирии, был судим за хулиганство с применением оружия. Инородные тела он вставил себе, находясь в заключении. "Импланты", как он считал, помогут ему на любовном фронте.

Воспалительный процесс начался через 15 лет – половой орган опух. Один шарик мужчина смог вытащить самостоятельно в домашних условиях. Второй извлекли хирурги под анестезией.