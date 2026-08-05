Житель Тобольска, сменивший пол за границей, не смог добиться новых документов Суд отказал жителю Тобольска в изменении документов после смены пола в Армении

Москва5 авг Вести.Тобольский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований местному жителю, который просил установить юридически значимый факт – изменение пола с мужского на женский – и выдать ему новые документы, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в мессенджере MAX.

Согласно материалам дела, в сентябре прошлого года истцу была сделана операция по изменению пола в клинике пластической хирургии и эстетической медицины в Армении. В декабре того же года он обратился в ЗАГС с просьбой внести изменения в запись акта гражданского состояния, но получил отказ, поскольку его медицинское заключение не соответствовало российскому законодательству.

После этого мужчина обратился в НМИЦ эндокринологии с просьбой провести заседание врачебной комиссии, которая подтвердила бы его правоту. Но там ему тоже отказали, не найдя оснований для проведения комиссии. Тогда он подал в суд.

В ходе разбирательства истец настаивал на удовлетворении требований, ссылаясь на существующую судебную практику по аналогичным делам. Представитель комитета ЗАГС, со своей стороны, заявил, что российская Конституция предусматривает только два пола – мужской и женский, а возможность изменения пола законодательством не предусмотрена.

Кроме того, ответчик указал, что предыдущая судебная практика касалась лишь случаев лечения врожденных аномалий и была сформирована до вступления в силу закона в июле 2023 года.

Суд, оценив позиции сторон и учитывая действующий правовой запрет, пришел к выводу, что факт смены пола, осуществленной за пределами Российской Федерации, не может быть признан законным юридическим фактом на территории РФ отмечается в публикации

Поэтому, как установил суд, изначальная запись акта о рождении является правильной и оснований для ее корректировки нет.