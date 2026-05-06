Москва6 мая Вести.Юрист Елена Кудерко в интервью ИС "Вести" рассказала об инициативе, которая упростит процедуру получения двойной фамилии в браке.

По ее словам, на данный момент, если супруги хотят, чтобы у одного осталась прежняя фамилия, а у другого была двойная, им необходимо после регистрации брака обратиться в ЗАГС для смены фамилии. Такая процедура требует дополнительных усилий со стороны граждан и увеличивает нагрузку на органы ЗАГС.

А если же мы говорим о тех изменениях, которые планируется ввести, тогда каждый из супругов может оставить либо свою фамилию, либо взять одинарную фамилию, либо установить двойную фамилию. Потому что сейчас для того, чтобы один из супругов был со своей фамилией, другой с двойной, нужно после заключение брака обратиться в ЗАГС и сделать смену фамилии … Это дополнительная работа и дополнительная нагрузка на ЗАГСы. Сейчас она будет снята. А сейчас для этого нужно обратиться просто в ЗАГС по месту жительства, написать заявление на смену фамилии. Каких-либо дополнительных документов для этого собирать не нужно сказала юрист

Ранее сообщалось, что около 30% московских пар во время регистрации брака предпочитают не менять фамилии.