Москва6 июл Вести.Суд в Дагестане отменил решение об аннулировании результата ЕГЭ после обращения матери выпускника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что несовершеннолетний сдавал экзамен по обществознанию в 2025 году. В какой-то момент организатор потребовала у него показать руки и рабочие материалы. Ничего запрещенного у школьника не нашли.

Затем его попросили встать и отойти в сторону. При осмотре аудитории организатор обнаружила кусок бумаги, а после тестирования парню сообщили, что он удален с экзамена за то, что пронес "справочные материалы, письменные заметки, иные средства хранения и передачи информации". Результат аннулировали без права пересдачи в 2025 году.

Мать ученика обратилась в суд.

Суд в Дагестане, изучив видеозапись, сделанную в аудитории, установил: из ролика не следует, что фрагмент бумаги выпал именно у ученика. Кроме того, факт обнаружения шпаргалок не был достоверно установлен и зафиксирован организаторами пишет агентство

В итоге требования женщины удовлетворили в полном объеме. Представитель минобрнауки республики подал апелляцию, но ее отклонили в июне 2026 года.