В Хабаровске девушке отменили результаты ЕГЭ из-за видео про шпаргалки в TikTok Школьнице из Хабаровска отменили результаты ЕГЭ из-за ролика про шпаргалки

Москва11 июн Вести.Хабаровская школьница столкнулась с серьезными проблемами после публикации ролика про шпаргалки в TikTok – ей отменили результаты ЕГЭ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в 2025 году она показала на видео, куда можно спрятать шпаргалки, и рассказала о своем опыте на ЕГЭ по литературе. Видео привлекло внимание сотрудников Рособрнадзора.

Автора быстро нашли, и через 10 дней аннулировали ее результат без права пересдачи в текущем учебном году говорится в публикации

Школьница и ее отец подали в суд. Они утверждали, что видео постановочное и выдуманное, а разместила его девушка ради быстрого набора подписчиков и просмотров.

Рособрнадзор указал на реальные задания, которые были описаны в видео, а также на то, что девушка сама призналась в использовании шпаргалок. Помимо этого, в ведомстве выяснили, что она трижды выходила из аудитории во время экзамена. Тем не менее, из-за отсутствия более веских доказательств инстанции встали на сторону школьницы и вернули ей результаты ЕГЭ.