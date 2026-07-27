В Вологодской области выпускница получила штраф за шпаргалку на ЕГЭ

Вологодский суд назначил штраф школьнице за шпаргалку на ЕГЭ В Вологодской области выпускница получила штраф за шпаргалку на ЕГЭ

Москва27 июл Вести.Суд в Вологодской области оштрафовал выпускницу школы на 3 тысячи рублей за использование шпаргалки во время ЕГЭ по обществознанию. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам дела, в июне этого года 18-летняя девушка во время экзамена решила воспользоваться шпаргалкой, которую она спрятала в паспорте. Ее поведение вызвало подозрение у организаторов: сначала она долго отсутствовала в аудитории, после этого перебирала страницы паспорта, обмахивалась им, а также отказалась отказ показать документ.

В итоге из паспорта вылетели шпаргалки. Был составлен акт выявленного нарушения, экзаменационная работа вологжанки аннулирована сказано в сообщении

На нее составили административный протокол по статье КоАП "Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса".

Свою вину девушка полностью признала. По ее словам, она воспользовалась шпаргалкой, так как вариант самостоятельного решения экзаменационных вопросов представился сложным.

Судья назначил ей штраф в 3 тысячи рублей.