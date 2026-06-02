Москва2 июн Вести.Из-за металлических колец на нижнем белье ученицу одной из школ в Петербурге не пропустили через рамки металлодетектора на сдачу ЕГЭ. Девушке пришлось снимать нижнее белье в туалете, сообщает Фонтанка.ру.

После этого девушка прошла через рамки металлодетектора, но все равно перенервничала из-за этой ситуации и в таком состоянии писала ЕГЭ.

В администрации Приморского района Петербурга заявили, что девушка не объяснила, что именно звенит при проходе через рамки металлодетектора, и куратор предложил ей найти источник срабатывания оборудования. Школьница вместе с подругой ушла в туалет, потом вернулась, прошла рамку и отправилась писать экзамен. В администрации подчеркнули, что она не объяснила, на что именно сработал металлодетектор и, если бы сообщила кураторам, то организаторы оперативно бы приняли скоординированное решение, чтобы девушка отправилась спокойно сдавать ЕГЭ.

Принуждения к каким-либо действиям со стороны сотрудников ППЭ зафиксировано не было и указаний, предписывающих снимать элементы одежды, сотрудникам ППЭ не давалось и не могло даваться, видеозапись это подтверждает говорится в сообщении представителя администрации района

У девушки есть право на пересдачу ЕГЭ, если результат её не устроит.