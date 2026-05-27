Москва27 маяВести.В Хакасии школьники останутся без сотовой связи на время проведения ЕГЭ. Об этом пишет "Пульс Хакасии" со ссылкой на министра образования и науки республики Анатолия Бутенко.
По его словам, в пунктах проведения экзамена впервые применят блокираторы сотовой связи.
Он добавил, что на ЕГЭ будут использоваться современные технологии, включая передачу данных по защищенной сети, на которую в прошлом году было выделено 5 млн рублейговорится в публикации
При этом министр подчеркнул, что досматривать выпускников запрещено: их только проверят с помощью металлодетектора и могут попросить убрать запрещенные предметы при входе. Касаться детей организаторы не могут. Также для контроля ситуации будут использоваться камеры видеонаблюдения.