Студентка из Москвы доказала в суде, что писала диплом сама, а не с помощью ИИ

Студентка из Москвы доказала в суде авторство своего диплома Студентка из Москвы доказала в суде, что писала диплом сама, а не с помощью ИИ

Москва8 июн Вести.Московская студентка выиграла суд у Московского международного университета, доказав, что писала диплом сама, а не с помощью нейросети. Об этом сообщает Тelegram-канал Mash.

Девушка училась на четвертом курсе лингвистики и готовила дипломную работу о подготовке школьников к ЕГЭ по английскому языку. Летом прошлого года ее работу проверили при помощи системы антиплагиата.

Сначала система нашла 41,9% "ИИ-контента", после правок — 11,9%. Но к защите девушку все равно не допустили и отчислили сказано в сообщении

На заседании суда представители вуза толком не смогли объяснить принцип работы проверочной системы и какова ее погрешность. Кроме того, одни и те же фрагменты текста система принимала то за творчество ИИ, то признавала ее творением человека. Более того, девушку даже не позвали на заседание кафедры, где решали ее судьбу.

В итоге, суды двух инстанций признали отчисление незаконным. Вуз обязали восстановить студентку со следующего учебного года, выплатить ей 60 тысяч рублей моральной компенсации и допустить к повторной защите.