Институт РУДН в Сочи отказался от дипломов из-за ИИ Сочинский институт РУДН отменил дипломы для юристов из-за ИИ

Москва1 июл Вести.Сочинский институт РУДН отказался от выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению "Юриспруденция" для наборов 2024, 2025 и 2026 годов из-за искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что дипломные работы перестали быть объективной проверкой знаний, особенно с развитием искусственного интеллекта. В частности, нейросети уже умеют анализировать судебную практику, формировать правовую позицию и писать структурированные тексты.

Диплом Сочинского института РУДН и впредь будет знаком качества, но теперь этот знак будет подтверждать не умение писать тексты, а умение мыслить как юрист в эпоху цифровых технологий сказала и.о. декана юридического факультета Елена Легостаева

Она добавила, что теперь вуз переходит к оценке способности студента мыслить стратегически, а также применять право в нестандартных ситуациях и принимать этически сложные решения.