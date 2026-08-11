В МГУ предложили маркировать написанные с помощью ИИ курсовые работы Юрист Вайпан: студенты должны указывать использование ИИ в курсовых

Москва11 авг Вести.Студенты должны указывать, что использовали искусственный интеллект (ИИ) при подготовке курсовых и других учебных работ. Об этом заявил заведующий кафедрой правовой информатики, информационного и цифрового права юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Вайпан.

В беседе с РИА Новости эксперт отметил, что не поддерживает полный запрет на использование нейросетей обучающимися, так как ИИ стал привычным инструментом для работы в самых различных областях деятельности.

Но автор должен честно указать, что использовал нейросеть при подготовке работы сказал Вайпан

По мнению юриста, подобная мера позволит сохранить прозрачность образовательного процесса и при этом не помешает развитию современных технологий.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов оценил развитие сферы ИИ в России. Он отметил, что Россия может гордиться наработками в области искусственного интеллекта.