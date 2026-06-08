На журфаке МГУ рассказали, что студенты используют ИИ только как инструмент Декан журфака МГУ Вартанова: студенты понимают, что ИИ не умеет творить

Москва8 июн Вести.Искусственный интеллект (ИИ) – лишь инструмент для помощи в рутинной работе, он не умеет творить, как того хотят студенты-журналисты, рассказала декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Вартанова в интервью ИС "Вести".

Студенты все больше чувствуют искусственный интеллект как инструмент помощи при рутинных работах, пожалуй, так и в журналистике его воспринимают. Он может подобрать литературу, он может структурировать какие-то мысли, которые надиктовывает, но он ничего не создает отметила Вартанова

По ее словам, ощущение воодушевления, которым сопровождалось появление ИИ несколько лет назад, уже проходит. И технологии становятся частью привычной работы.

Студенты все больше чувствуют, что ИИ не позволяет им раскрыться самим. Им хочется творить, но он не творит, и заместить себя они не позволяют. Поэтому мы, хоть и проверяли дипломные работы на искусственный интеллект, практически не выявляли в самом тексте этих заимствований, этих вставок. Мы понимаем, что искусственный интеллект — это инструмент подчеркнула декан журфака

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Казахстане заявил, что у России есть преимущества в сфере развития искусственного интеллекта.