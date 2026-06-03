В КБР ученик через суд отменил аннулирование результатов ЕГЭ по физике

В КБР ученик смог отменить аннулирование результатов ЕГЭ по физике В КБР ученик через суд отменил аннулирование результатов ЕГЭ по физике

Москва3 июн Вести.В Кабардино-Балкарии ученик через суд отменил аннулирование за шпаргалку своего результата ЕГЭ по физике, передает РИА Новости со ссылкой на материалы инстанции.

Указывается, что экзамен прошел без нареканий, во время которого школьник не покидал кабинет. Однако при просмотре видеозаписи педагоги заметили лист бумаги "неустановленного формата", приняв его за шпаргалку. Юноша же смог доказать, что использовал черновик.

Суд республики удовлетворил требования ученика, признав аннулирование результатов незаконным и обязав утвердить результат тестирования говорится в сообщении агентства

Отмечается, что оспорить решение пыталось Минпросвещения республики, но безуспешно.