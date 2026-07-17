Набравший 99 баллов на ЕГЭ по математике выпускник пересдал экзамен на максимум

Набравший 99 баллов на ЕГЭ по математике школьник пересдал экзамен на максимум Набравший 99 баллов на ЕГЭ по математике выпускник пересдал экзамен на максимум

Москва17 июл Вести.Выпускник московской школы №1537 Михаил Светлов улучшил свой результат на ЕГЭ по профильной математике. После того как ученик изначально получил 99 баллов, ему удалось пересдать экзамен на максимальные 100 баллов. Об этом сообщает РИА Новости.

Страшно было именно не пересдавать, а не попробовать улучшить баллы. Я понимал, что знаю предмет на 100 и верил в свои силы, поэтому единственное, что сделал перед президентскими днями - посмотрел ошибки, которые ранее допустил рассказал Светлов

Он сообщил, что планирует поступать на механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова.

Ранее о пересдаче с 98 на 100 баллов единого государственного экзамена по физике рассказал выпускник московской школы №1568 Никита Обрываев.