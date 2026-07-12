В Новосибирске набравший 299 баллов на ЕГЭ выпускник решил пойти на пересдачу

Новосибирец сдал ЕГЭ на 299 баллов и решил пересдать экзамен ради 300 баллов В Новосибирске набравший 299 баллов на ЕГЭ выпускник решил пойти на пересдачу

Москва12 июл Вести.Выпускник школы №48 в Новосибирске Владимир Завражнов сдал ЕГЭ на 299 баллов. Юноше не хватило одного балла по профильной математике. Он решил пойти на пересдачу, сообщили в NGS.RU.

Максимальные баллы выпускник получил по информатике и русскому языку. Апелляция по профильной математике не прошла.

Ожидал три сотни. Немножко не срослось. Изначально был план поступить по олимпиадам, потому что сейчас на многие ведущие факультеты в стране по ЕГЭ не поступить. В целом это удалось. Я выиграл четыре олимпиады по математике, по которым собираюсь поступать приводятся слова Владимира

Максимальные баллы по всем трем предметам юноша хочет получить, потому что это будет "приятным бонусом для статистики".

Выпускник думает поступать в МФТИ на факультет программной инженерии. Также он будет подавать документы в МГУ и ВШЭ.