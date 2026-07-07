Выпускники впервые набрали 400 баллов на ЕГЭ в трех регионах России В трех регионах РФ у школьников зафиксирован результат 400 баллов по ЕГЭ

Москва7 июл Вести.В Приморском крае, Волгоградской и Московской областях впервые зафиксированы 400-балльные результаты по итогам основного периода ЕГЭ. Об этом свидетельствуют данные регионов, которые проанализировал ТАСС.

В Приморье выпускник лицея "Технический" из Владивостока набрал максимальные 100 баллов по химии, русскому языку, профильной математике и физике. Всего в регионе 71 стобалльник, еще четыре человека получили по 200 баллов. В Волгоградской области первой 400-балльницей стала выпускница лицея N3; всего в регионе 74 стобалльных результата, три школьника — по 200. В Подмосковье также появился первый 400-балльник, а 300 баллов набрали семь человек.

На Камчатке и в Калининградской области впервые зафиксированы 300-балльные результаты. Наибольшее число трехсотбалльников — в Санкт-Петербурге (9 выпускников), а 200 баллов получили 86 петербуржцев. По два выпускника с 300 баллами — в Татарстане и Краснодарском крае, по одному — в Орловской, Воронежской, Нижегородской областях и Дагестане.

Абсолютный рекорд установлен в Москве: ученица школы N1409 набрала 500 баллов по пяти предметам. Еще пять столичных выпускников получили 400 баллов, количество 300-балльников выросло более чем в 8 раз (до 34), а 200-балльников — вдвое (до 341).