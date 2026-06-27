Родители школьника, набравшего 400 баллов на ЕГЭ, рассказали о его подготовке

"Были спокойны за результат": как готовился к ЕГЭ приморец, набравший 400 баллов Родители школьника, набравшего 400 баллов на ЕГЭ, рассказали о его подготовке

Москва27 июн Вести.Школьник из Приморского края Артем Шунтов стал одним из двух выпускников в России, набравшим 400 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ). Его мама Ольга Шунтова в интервью ИС "Вести" рассказала, что была спокойна за результат сына, так как он учился с большим интересом.

Артем стал первым в истории Приморья школьником, набравшим максимум по всем четырем предметам на ЕГЭ. Он сдавал русский язык, физику, химию и математику. Аттестат с отличием и золотую медаль выпускник получил из рук губернатора.

Мне больше всего химия нравится. Планирую поступать в Москву на химический факультет поделился выпускник

Родители Артема уверяют, что никаких секретов воспитания у них нет. Эрудиция и невероятное трудолюбие помогли ему достичь выдающихся результатов в обучении.

Начиная с 7 класса он был абсолютно самостоятельным. Фактически никакого контроля не было. Мы видели, что он учится с интересом, с удовольствием. Мы были спокойны за результат поделилась мама Ольга

Всего в Приморье в этом году заканчивают 11 класс больше 8 тыс. выпускников, из них не менее 500 – медалисты.

Второй выпускницей в стране, набравшей 400 баллов, стала школьница из Москвы Екатерина Малкова. В интервью "Вестям" она рассказала, что достичь высокого результата ей помогло самообразование.