Губернатор Камчатки поздравил выпускника с 300-балльным результатом на ЕГЭ

Впервые в истории Камчатки выпускник школы получил 300 баллов на ЕГЭ Губернатор Камчатки поздравил выпускника с 300-балльным результатом на ЕГЭ

Москва23 июн Вести.Выпускник Камчатки впервые в истории региона набрал максимальные 300 баллов на едином государственном экзамене, сообщил в своем MAX-канале губернатор края Владимир Солодов.

Впервые в истории Камчатки наш выпускник набрал максимальные 300 баллов по трем предметам ЕГЭ. Этот выдающийся результат показал выпускник психолого-педагогического класса школы №15 Иван Бакумцев написал чиновник

Губернатор уточнил, что такие высокие оценки выпускник получил по русскому языку, профильной математике и физике.

Солодов добавил, что в настоящее время в регионе 11 стобалльных результатов. Он поздравил Ивана и остальных выпускников с успешной сдачей экзаменов и подчеркнул, что вся Камчатка гордится ими.