Москва23 июнВести.Выпускник Камчатки впервые в истории региона набрал максимальные 300 баллов на едином государственном экзамене, сообщил в своем MAX-канале губернатор края Владимир Солодов.
Впервые в истории Камчатки наш выпускник набрал максимальные 300 баллов по трем предметам ЕГЭ. Этот выдающийся результат показал выпускник психолого-педагогического класса школы №15 Иван Бакумцевнаписал чиновник
Губернатор уточнил, что такие высокие оценки выпускник получил по русскому языку, профильной математике и физике.
Солодов добавил, что в настоящее время в регионе 11 стобалльных результатов. Он поздравил Ивана и остальных выпускников с успешной сдачей экзаменов и подчеркнул, что вся Камчатка гордится ими.