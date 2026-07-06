Впервые в Белгородской области выпускник набрал 300 баллов на ЕГЭ

О первом в истории Белгородской области трехсотбалльнике рассказал мэр Белгорода Впервые в Белгородской области выпускник набрал 300 баллов на ЕГЭ

Москва6 июл Вести.В Белгородской области появился первый в истории Белгорода и региона трехсотбалльник. О выпускнике сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в мессенджере MAX.

Павел Бусыгин – выпускник Шуховского лицея, набрал 300 баллов по химии, русскому языку и биологии.

По словам главы города, молодой человек считает своим секретом успеха дисциплину и системный подход к подготовке.

Вдвойне приятно, что таких высот достиг юноша из семьи врачей: медицина – его детская мечта. Конкретный профиль пока не выбран, но в планах – стать хирургом. Помимо учебы, Павел находит и время на спорт отмечается в сообщении

Всего в Белгороде на данный момент 37 выпускников получили на ЕГЭ 100 баллов. Трое из них – 200 баллов.