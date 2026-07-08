Москва8 июл Вести.Главным из своих базовых качеств врио губернатора Белгородской области, Герой России Александр Шуваев считает оперативность мышления. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Шуваеву был задан вопрос о базовых качествах характера, необходимых для руководства регионом.

Самое главное — это оперативность мышления сказал Шуваев

Александр Шуваев - генерал-майор, командовал бригадами в Сирии, под Северо-Донецком и Лисичанском, обучался по программе "Время героев" и работал заместителем губернатора Иркутской области.

Я закончил Общевойсковую академию и еще учился в Академии Генерального штаба, поэтому опыт у меня есть определенный. Есть некоторые нюансы, которые я, если у меня есть пробелы в знаниях, восполняю обязательно. Я не стесняюсь позвонить наставнику и попросить мне объяснить, что и как делать добавил он

Также Александр Шуваев рассказал, как военный и боевой опыт помогает ему в работе руководителя региона.