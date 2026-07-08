Александр Шуваев рассказал о своей стажировке с губернатором Иркутской области

Огромный опыт, без него никуда: Шуваев о программе "Время героев" Александр Шуваев рассказал о своей стажировке с губернатором Иркутской области

Москва8 июл Вести.Обучение в рамках программы "Время героев" дает огромный опыт и объем знаний от первых лиц государства, а также стажировки с лучшими наставниками. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" врио губернатора Белгородской области, Герой России Александр Шуваев, работавший до этого заместителем главы Иркутской области.

Шуваев отметил наличие у него "определенного управленческого опыта", полученного в ходе военной службы и участия в боевых действиях.

По программе "Время героев" первые лица государства ведут лекции, семинары, вебинары. И потом, после определенного модуля, мы уезжаем на стажировку. Можно записаться в любое министерство, определяют сроки, периоды; мы едем и занимаемся рассказал Александр Шуваев

Он отметил, что на предыдущем месте работы в Иркутске стажировался заместителем губернатора по вопросам безопасности.

И сам наставник - губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев - мне все показывал, как нужно делать, я постоянно с ним находился. Потом приезжаем, сдаем экзамены, нам читают лекции, и мы опять стажируемся сказал он

Без такого опыта - никуда, это очень хорошая программа, заключил Александр Шуваев.