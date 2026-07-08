Москва8 июл Вести.Удержать жителей Белгородской области от переезда в другие регионы помогают региональные профессиональные программы, инженерные классы и сельскохозяйственные техникумы. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" врио губернатора Белгородской области, Герой России Александр Шуваев.

Он рассказал, в частности, как реализуется в регионе федеральный проект "Кадры в АПК". По его словам, у некоторых детских садов появилась определенная специализация, как, например, в Новооскольском районе. Там дети самостоятельно выращивают культуры, ухаживают за птицами.

Вводим соответствующие классы по направлениям. В этом году у нас будет создан инженерный класс для того, чтобы дети оставались на промышленных предприятиях. Также будут классы по горнодобывающей промышленности, потому что у нас три горно-обогатительных комбината сказал он

Кроме того, отметил Александр Шуваев, есть классы РЖД, классы МЧС, в нескольких муниципальных округах работают сельскохозяйственные техникумы.

С министром сельского хозяйства Оксаной Лут мы это проговаривали и в ближайшее время по ее прибытии запускаем еще один класс добавил глава региона

При любых условиях нельзя останавливаться, нужно развиваться, отметил он.