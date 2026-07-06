Москва6 июлВести.Санкт-Петербург стал лидером по количеству выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов в 2026 году. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, 914 школьников из культурной столицы стали стобалльниками.
Показатель Санкт-Петербурга стал рекордным, так как в 2025 году в регионе было 536 стобалльных результатовуточняется в публикации
На втором месте, как пишет ТАСС, оказалась Московская область – там ЕГЭ на 100 баллов сдали 836 учеников. В Татарстане и Краснодарском крае оказалось более 350 и 400 стобалльников, а работ, написанных на максимальный бал – 459 и 416 соответственно.
Ранее сообщалось, что школьница Екатерина Малкова из Москвы впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ получила 500 баллов. Она сдала на максимальный результат русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику.