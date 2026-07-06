Петербург выпустил самое большое число стобалльников ЕГЭ в этом году Санкт-Петербург стал лидером по числу стобалльников ЕГЭ

Москва6 июл Вести.Санкт-Петербург стал лидером по количеству выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов в 2026 году. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, 914 школьников из культурной столицы стали стобалльниками.

Показатель Санкт-Петербурга стал рекордным, так как в 2025 году в регионе было 536 стобалльных результатов уточняется в публикации

На втором месте, как пишет ТАСС, оказалась Московская область – там ЕГЭ на 100 баллов сдали 836 учеников. В Татарстане и Краснодарском крае оказалось более 350 и 400 стобалльников, а работ, написанных на максимальный бал – 459 и 416 соответственно.

Ранее сообщалось, что школьница Екатерина Малкова из Москвы впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ получила 500 баллов. Она сдала на максимальный результат русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику.