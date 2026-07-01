Минпросвещения поощрит стобалльников по двум предметам ЕГЭ номерами с 555 Минпросвещения: за 200 баллов на ЕГЭ выпускники получат красивые номера

Москва1 июл Вести.Набравшие сто баллов по двум предметам выпускники российских школ могут получить красивые телефонные номера. В номере обязательно будет комбинация цифр из трех пятерок – 555.

С таким предложением выступило министерство просвещения России. Акция министерства будет действовать весь 2026 год.

Выпускники российских школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам единого государственного экзамена (ЕГЭ), смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией 555 отмечается на сайте Минпросвещения России

По результатам ЕГЭ в 2026 году 933 выпускника набрали двести баллов, то есть сдали экзамены по двум предметам на максимальный результат. 76 выпускников набрали по сто баллов при сдаче экзамена по трем предметам, а восемь получили 400 баллов.

Один участник ЕГЭ-2026 набрал по сто балов при сдаче пяти предметов. 500-балльницей стала московская выпускница Екатерина Малкова. Сейчас она выбирает вуз для поступления. Девушка призналась, что пока не определилась с выбором, учиться ли ей дальше в МГУ или в МФТИ.

Министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул, что отличные результаты при сдаче ЕГЭ – не просто цифры в аттестате, "достижения этих ребят уже сегодня являются фундаментом для великих свершений завтра". По его словам, это доказательство того, что наша молодежь готова к вызовам времени и способна достигать вершин.

Для получения бесплатного красивого номера с тремя пятерками действующим абонентам Yota необходимо обратиться с службу поддержки для подтверждения высоких результатов сдачи ЕГЭ. Обладатели телефонного номера в сети Мегафон или Yota могут подать заявку на участие в акции через личный кабинет. Красивый номер с тремя пятерками будет предоставляться выпускникам, которые не достигли 20-летнего возраста.