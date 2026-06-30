Три московских школьницы получили на ЕГЭ по 400 баллов

В Москве три школьницы получили при сдаче ЕГЭ по 400 баллов Три московских школьницы получили на ЕГЭ по 400 баллов

Москва30 июн Вести.Максимальные 400 баллов на Едином государственном экзамене по четырем предметам получили еще три выпускницы московских школ. Данные со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову приводит ТАСС.

Это пример таланта, упорства и большой работы... Поздравляю выпускниц и желаю им поступить в вуз мечты! приводятся слова Раковой

Школьницы сдавали русский язык, профильную математику, физику и информатику. 400 баллов получила выпускница столичной школы №1583 имени К. А. Керимова Вера Захарова. Девушка мечтает поступить в МГУ имени М. В. Ломоносова на механико-математический факультет или факультет вычислительной математики и кибернетики.

Еще одной ученицей, получившей максимальные баллы, стала выпускница московской школы №58 Дарья Ефимова. Обучение девушка хочет продолжить в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана, Московском физико-техническом институте либо Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ".

Также 400 баллов по четырем предметам получила Маргарита Соломасова, выпускница московской школы №1573. Она мечтает продолжить учебу в ведущих технических вузах Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что московская школьница установила абсолютный рекорд за 25-летнюю историю ЕГЭ, получив максимальные 500 баллов.