Москва9 июл Вести.Выпускник решил пересдать ЕГЭ по профильной математике после того, как получил результат в 99 баллов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству сам школьник, он уверен в своих силах и хочет получить за экзамен 100 баллов.

Я решил пересдавать профильную математику, потому что считаю, что готов на 100 баллов. В прошлый раз, когда я сдавал экзамен 8 июня, у меня не получилось сдать на максимальный балл, потому что я ошибся довольно глупо цитирует выпускника РИА Новости

Парень заявил, что если в этот раз он будет чуть внимательнее, то обязательно получит максимальный балл.

Ошибки школьник допустил в тесте и в 19-м задании второй части. При этом он подчеркнул, что готовился к ЕГЭ с 10 класса, но уделял на подготовку не слишком много времени – просто решал задачи, который давали в школе.

Помимо русского языка и профильной математики, выпускник сдавал физику. Он планирует поступить на направление "Общая и прикладная физика" в МФТИ.