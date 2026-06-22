Москва22 июнВести.Выпускница Республиканского центра образования имени И.И. Ханбалаева в Дагестане Гюльмира Халифатова сдала на максимальные 100 баллов три предмета: русский язык, профильную математику и физику, сообщает местное Минобрнауки.
Такого результата в республике еще не былоотмечается в публикации ведомства в Telegram-канале
До этого девушка становилась призером олимпиад по истории, обществознанию и математике.
Сама Гюльмира считает набранные ею 300 баллов на ЕГЭ общей победой с учителями, которые были рядом, объясняли и поддерживали.
Теперь я точно знаю: любая большая цель достижима, если просто каждый день упорно работатьзаявила выпускница
Теперь Гюльмира может выбрать профессиональный путь и поступить в один из ведущих вузов России.
По мнению ряда экспертов, предметы, которые выбрала девушка, особенно профильная математика и физика, являются самыми сложными для сдачи на ЕГЭ.