Выпускница из Дагестана набрала на ЕГЭ 300 баллов из 300

В Дагестане выпускница сдала на 100 баллов самые сложные предметы на ЕГЭ Выпускница из Дагестана набрала на ЕГЭ 300 баллов из 300

Москва22 июн Вести.Выпускница Республиканского центра образования имени И.И. Ханбалаева в Дагестане Гюльмира Халифатова сдала на максимальные 100 баллов три предмета: русский язык, профильную математику и физику, сообщает местное Минобрнауки.

Такого результата в республике еще не было отмечается в публикации ведомства в Telegram-канале

До этого девушка становилась призером олимпиад по истории, обществознанию и математике.

Сама Гюльмира считает набранные ею 300 баллов на ЕГЭ общей победой с учителями, которые были рядом, объясняли и поддерживали.

Теперь я точно знаю: любая большая цель достижима, если просто каждый день упорно работать заявила выпускница

Теперь Гюльмира может выбрать профессиональный путь и поступить в один из ведущих вузов России.

По мнению ряда экспертов, предметы, которые выбрала девушка, особенно профильная математика и физика, являются самыми сложными для сдачи на ЕГЭ.