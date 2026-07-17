Ученик, пересдавший ЕГЭ ради "сотки", снова набрал только 99 баллов Mash: выпускник, пересдавший ЕГЭ ради "сотки", снова набрал только 99 баллов

Москва17 июл Вести.Выпускник столичной школы №57 Александр Щаницын предпринял вторую попытку сдать ЕГЭ по профильной математике, однако результат остался неизменным - 99 баллов. Об этом пишет Mash.

Школьник рассказал, что в первый раз потерял один балл из-за неточностей в тестовой части и в сложной задаче под номером 19. Готовиться к экзамену он начал еще в десятом классе, занимаясь с преподавателями. В этом году, помимо математики, юноша также сдавал русский язык и физику.

По словам Александра, второй вариант экзаменационной работы был объективно сложнее, но справиться с волнением было уже легче, поэтому писать его оказалось проще. Сейчас выпускник рассматривает для поступления два ведущих вуза страны: МФТИ и Высшую школу экономики. От идеи пересдавать экзамен в третий раз молодой человек решил отказаться.

Ранее набравший 98 баллов на ЕГЭ школьник объяснил, почему пошел на пересдачу.