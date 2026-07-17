Московский школьник пересдал ЕГЭ по физике с 98 на 100 баллов

Набравший 98 баллов на ЕГЭ школьник объяснил, почему пошел на пересдачу Московский школьник пересдал ЕГЭ по физике с 98 на 100 баллов

Москва17 июл Вести.Выпускник московской школы №1568 Никита Обрываев, который пересдал единый государственный экзамен по физике с 98 на 100 баллов, решил пойти на пересдачу из-за честолюбия. Об этом школьник рассказал в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства признался, что изначально рассчитывал получить 100 баллов за экзамен по этому предмету.

Поэтому причиной пересдачи во многом было честолюбие. На самом деле, я ожидал таких результатов и шел к ним целенаправленно сказал Обрываев

По словам школьника, он набрал 100 баллов в том числе на ЕГЭ по математике. Обрываев также рассказал о планах поступить в Московский физико-технический институт (МФТИ).

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России наблюдается устойчивый рост качества школьного образования.